IL NOME. CASERTA. Molestia sessualmente barista e porta via l’incasso del locale: 34enne davanti al giudice

Avrebbe prima minacciato una barista per farsi consegnare il denaro che era in cassa. Ma dinanzi al diniego della donna avrebbe molestato la stessa donna toccandola e baciandola sul collo contro la sua volontà.

Per questo motivo un 34enne di Caserta, Silvio Vespignani, già noto alle forze dell’ordine, è finito ai domiciliari. Deve rispondere di violenza sessuale e tentata rapina.

Il 34enne è già noto alle forze dell’ordine per precedenti per reati contro la persona, il patrimonio ed in materia di

stupefacenti, ed ha ricevuto anche un Daspo della durata di 5 anni.

Vespignani, residente nei pressi del rione Falcone, situato nell’omonima via, comparirà lunedì mattina davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Orazio Rossi, quando si celebrerà l’udienza di convalida dell’arresto.

L’uomo è stato arrestato nella mattinata del 15 agosto dagli agenti della Questura di Caserta. La vicenda è avvenuta l’otto luglio scorso in un bar di Caserta. Secondo quanto denunciato il 34enne dopo ave molestato la donna avrebbe costretto l’altro barista presente a portarlo in auto casa; prima di scendere dalla vettura, il 34enne si è fatto consegnare dal barista lo zaino con i soldi.

Le vittime hanno presentato denuncia alla polizia, che ha raccolto elementi tali da indurre il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ad emettere, su richiesta della Procura, un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari.