IL NOME. CASERTA. SANGUE NEL RIONE. Ecco l’uomo che ha ferito con un coltello il nipote di un noto avvocato della città

CASERTA – Emergono nuovi particolari sull’aggressione avvenuta ieri sera in piazza Cavour, all’interno del rione Tescione di Caserta.

Rocco Belardo, a quanto pare era un po’ su di giri, non si sa se dopo aver bevuto o per altri motivi. A.S., nipote di un noto avvocato di Caserta, ha ingaggiato con l’uomo una discussione. Ma la situazione sembrava comunque sotto controllo.

Infatti, A.S. aveva accompagnato Belardo alla sua auto, ma all’improvviso lo stesso Belardo ha estratto il coltello che vedete nella foto che campeggia nell’articolo, ferendo A.S.

La polizia ha beccato Belardo mentre cercava di allontanarsi a bordo di un’autovettura. Bloccato e perquisito, l’uomo è stato trovato in possesso di un coltello con lama di circa 10 cm, recante tracce di sangue fresco.

Non sappiamo se il fermo sia stato già trasformato in arresto con la connessa convalida.

Parallelamente, è stato rintracciato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta il ferito, A.S., il quale presentava multiple ferite da taglio al collo e al braccio, compatibili con l’arma sequestrata.