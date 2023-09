IL NOME. Deve stare ai domiciliari, ma lo trovano in giro in centro: 40enne ora finisce in carcere

Ci ricasca a poche settimane da un altro arresto

CAPUA – È stato arrestato – di nuovo – il 40enne di Capua Gianluca Tassinari, 40enne.

L’uomo era recluso in regime di arresti domiciliari, ma le forze dell’ordine l’hanno trovato in giro per la città ieri sera, martedì, in zona centro.

Pochi mesi fa l’uomo era stato arrestato, accusato di rapina ed estorsione nei confronti dei genitori.

Trovato in giro in centro, Tassinari è stato trasferito presso il vicino carcere di Santa Maria Capua Vetere.