IL NOME E LA FOTO. Gira armato con la pistola nelle mutande, convalidato l’arresto

L’episodio si è verificato lunedì scorso alle 17:20 quando il giovane ha cercato di sfuggire a una pattuglia dei carabinieri, cercando di allontanarsi velocemente per cercare di eludere il controllo

CASAL DI PRINCIPE – Convalidato l’arresto per Mario Iavarazzo 26enne di Villa Literno, bloccato dalle forze dell’ordine, lo scorso lunedì, nella vicina piazza Villa a Casal di Principe dopo aver cercato di sfuggire a una pattuglia dei carabinieri nel tentativo di eludere un controllo.

L’alt dei militari e la fuga del giovane

Alla guida di una Fiat 500 L, è giunto in piazza Villa dove c’era una pattuglia del radiomobile della locale Compagnia dei carabinieri. Alla vista della ‘gazzella’ il 26enne ha tentato una manovra repentina provando ad allontanarsi e far perdere le proprie tracce. Ne è nato un inseguimento che si è concluso in via Verdi dove il 26enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato e sottoposto a perquisizione personale e domiciliare.

L’esito positivo dei controlli

I controlli hanno dato esito positivo. Il 26enne nascondeva negli slip una pistola calibro 6,35 con matricola abrasa e completa di caricatore con 5 proiettili. L’arma e le munizioni rinvenute sono state poste sotto sequestro.

La decisione del giudice

Il giudice ha disposto la sua detenzione nel carcere “Francesco Uccella” in attesa degli sviluppi dell’indagine. Il 26enne è da considerare innocente fino a una eventuale sentenza di condanna irrevocabile.