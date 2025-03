IL NOME E LA FOTO. IL GIALLO. 20enne beve candeggina e tanta gesto estremo. Da Castel Morrone a S. MARIA C.V. E’ GRAVE

Il tempestivo intervento dei sanitari del 118, a seguito di una segnalazione, ha permesso il salvataggio in extremis del giovane

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Versa in gravi condizioni, intubato, presso l’ospedale di Caserta il 20enne, Mario questo è il suo nome, che questa mattina con quello che sembra essere un gesto premeditato ha tentato il suicidio bevendo della candeggina.

Il ragazzo, di Castel Morrone, è stato trovato in un terreno in via Brennero a Santa Maria Capua Vetere così come scritto in un nostro primo lancio (CLICCA E LEGGI)

Scattata la richiesta d’aiuto sul posto si sono portati i sanitari del 118 che prestate le prime cure hanno poi trasportato il giovane in ospedale in codice rosso affidandolo alle cure dei medici

Indagini in corso da parte dei carabinieri per capire come il ragazzo sia giunto sul posto, lontano dal luogo di residenza, e chi ha fatto scattare la richiesta d’aiuto, con una telefonata, al 112.