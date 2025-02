IL NOME E LA FOTO. Rubò una piastrella nella Reggia di CASERTA: trovato in auto carbonizzato

È stato un poliziotto libero dal servizio, che era nel suo terreno, ad avvistare il cadavere e ad informare i carabinieri, intervenuti poco dopo. Il corpo giaceva nei pressi un’auto distrutta dalle fiamme, e a poca distanza c’era una roulotte, completamente integra

VAIRANO PATENORA – Era salito agli onori delle cronache nell’aprile del 2023 per aver rubato una mattonella alla Reggia di Caserta ma anche monete e targhe in piazze e musei di Londra. E’ lui, il “collezionista di souvenir”, Ciro Canale, 43 anni di Castel Volturno, l’uomo trovato senza vita, ieri, in un terreno in località Marzanello a Vairano Patenora. .

Il corpo era poco distante da una Renault 21 – a lui in uso – divorata dalle fiamme. Anche sul corpo del 43enne sono presenti segni di ustioni. Poco distante anche la sua roulotte dove presumibilmente viveva. A ritrovare il suo corpo un poliziotto libero dal servizio.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere ed affidate ai carabinieri della compagnia di Capua. Il corpo è stato sequestrato e trasferito all’istituto di Medicina Legale dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta dove nelle prossime ore sarà sottoposto all’esame autoptico per far luce sulle cause del decesso.