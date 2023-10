IL NOME. Ecco chi l’uomo che ha sparato in faccia a un 45enne nel rione

Arrestato con l’accusa di tentato omicidio

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Sono scattate le manette per tentato omicidio per Cristian Buonpane.

La polizia ha risolto in meno che non si dica il giallo di ieri sera del rione Sant’Andrea. Sarebbe stata una questione di droga, sembrerebbe tra le probabile cause ad armare il giovane Buonpane di una pistola e fargli premere il grilletto contro Michele Fischetti Lo ha ferito al volto mentre l’uomo era seduto nella sua Punto.

Dopo lo sparo è scappato con un Mercedes Immediati sono state le perquisizioni e i riscontri balistici che hanno permesso agli agenti del locale Commissariato di individuare il colpevole. Il ferito rimane ricoverato in ospedale

La città di Santa Maria Capua Vetere è diventata una centrale di spaccio ora le forze dell’ordine daranno una forte scossa alla malavita locale.

La convalida del fermo di Buonpane ci sarà nelle prossime ore alla presenza del suo avvocato Angelo Raucci.