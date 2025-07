IL NOME. Ingegnere 50enne si toglie la vita: lancio nel vuoto dai Ponti della Valle

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

VALLE DI MADDALONI – Nuovi, drammatici dettagli emergono sul suicidio avvenuto questa mattina ai Ponti della Valle, l’imponente acquedotto borbonico patrimonio UNESCO, notizia data in esclusiva da CasertaCe. La vittima è un ingegnere originario di Sassari, in Campania per motivi professionali. Si chiamava Antonio Meloni e da poco aveva compiuto 52 anni.

Secondo fonti investigative, l’uomo si trovava nella zona per una consulenza tecnica legata a un progetto infrastrutturale.

Alloggiava in una struttura ricettiva del Casertano e aveva persino appuntamenti di lavoro fissati per oggi, circostanza che rende il gesto ancora più sconcertante. Nessun segnale premonitore era emerso nei giorni precedenti.

Alle 11 di questa mattina, alcuni passanti hanno notato il corpo senza vita ai piedi della maestosa struttura settecentesca. Sul posto sono intervenuti carabinieri della Compagnia di Maddaloni e personale del 118. Due ambulanze sono arrivate sul luogo, ma ogni tentativo di rianimazione è stato vano, ma ogni tentativo di soccorso è risultato inutile.

L’Acquedotto Carolino, con i suoi 529 metri di lunghezza e 55 metri di altezza, è una delle opere più suggestive del Settecento napoletano, ma purtroppo è anche tristemente noto per episodi analoghi. Negli anni, diversi suicidi hanno sollevato interrogativi sulla necessità di misure preventive – come barriere dissuasive o sorveglianza – per evitare nuove tragedie.