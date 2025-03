IL NOME. MARCIANISE. Maltratta i familiari, 48enne finisce in manette

La richiesta del provvedimento è stata formulata ieri dal pubblico ministero Annalisa Imparato

MARCIANISE – E’ stata fissata per oggi, 1 marzo, l’udienza di convalida del fermo di Gennaro Biancardo, 48 anni, difeso dall’avvocato Giuseppe Foglia, tratto in arresto, dalla polizia, lo scorso 27 febbraio e ritenuto responsabile di maltrattamenti posti in essere nei confronti dei familiari. E’ quanto stabilito dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Daniela Vecchiarelli.

L’udienza si terrà presso la Casa Circondariale Francesco Uccella di Santa Maria Capua Vetere dove l’imputato è attualmente ristretto. La fissazione dell’udienza di convalida del fermo rappresenta un passaggio fondamentale del procedimento penale. Durante l’udienza, infatti, il gip valuterà gli elementi di prova raccolti e deciderà se trasformare il fermo in arresto del 48enne.