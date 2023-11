IL NOME. Pesta la moglie nel cuore della notte, in manette impiegato del Comune

La donna è riuscita a chiamare il 112.

PIEDIMONTE MATESE – Erano da poco tornati da una festa e stavano per mettersi a letto quando è nata la discussione. Una lite che, ben presto, si è trasformata in aggressione. Il marito, forse dopo avere alzato un po’ troppo il gomito, ha iniziato a colpire la donna che, dopo un po’, ha chiamato il 112. Sul posto si sono subito portati i carabinieri della locale stazione ed un’ambulanza del 118. I militari hanno tratto in arresto il 43enne Maurizio Bologna, dipendente comunale del Municipio di Grazzanise dove è manutentore.