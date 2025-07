IL NOME. TRAGEDIA. Papà del parroco si toglie la vita

TRENTOLA DUCENTA – La comunità di Trentola-Ducenta è stata sconvolta oggi da un drammatico evento. Un uomo di 82 anni, identificato come Ugo Diana, è stato rinvenuto senza vita nella sua abitazione in via Roma intorno a mezzogiorno.

Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano sarebbe morto per impiccagione. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto far altro che accertare il decesso.

La vittima era il padre di Don Antonio Diana, parroco della chiesa di San Marcellino.