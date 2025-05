Il parrucchiere le sistema i capelli e la sua Mercedes prende fuoco in strada

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

VALLE DI MADDALONI – Un episodio di grande spavento ha scosso ieri mattina, venerdì, la quiete di Valle di Maddaloni. Una donna, dopo essersi recata dal parrucchiere, situato in via Annunziata, ha vissuto attimi di panico nel ritrovare la sua auto, una Mercedes Classe A, avvolta dal fumo e, poco dopo, dalle fiamme.

Accortasi dell’incendio, la proprietaria ha tentato in un primo momento di intervenire con un estintore fornito da un commerciante della zona, ma senza successo. Le fiamme hanno avuto rapidamente il sopravvento, distruggendo il veicolo.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Caserta, che hanno messo in sicurezza l’area ed evitato che il rogo si propagasse ulteriormente, mettendo a rischio le persone e le abitazioni circostanti.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma resta lo spavento per quanto accaduto in una zona solitamente tranquilla. Le cause dell’incendio sono al vaglio degli inquirenti.