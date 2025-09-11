Il Vescovo Lagnese annuncia le nuove nomine dei parroci per la diocesi casertana
11 Settembre 2025 - 10:27
Il prossimo 17 settembre, in Cattedrale a Capua, verranno invece resi noti i nuovi incarichi riguardanti i sacerdoti della diocesi capuana
Ieri mattina il vescovo Pietro Lagnese, arcivescovo di Capua e di Caserta, ha annunciato le nuove nomine dei parroci per la diocesi casertana.
Ecco nel dettaglio le decisioni:
- don Pietro Pepe è il nuovo amministratore della parrocchia di San Pietro in Aldifreda, storico quartiere di Caserta, mantenendo al tempo stesso il ruolo di collaboratore a San Nicola La Strada;
- don Francesco Catrame sarà amministratore delle quattro parrocchie di Casertavecchia (Casola, Pozzovetere, Sommana ed Eremo di San Vitaliano), con la collaborazione di don Francesco Greco;
- don Fulvio De Blasio resta parroco a Tredici di Caserta e diventa anche amministratore della parrocchia di Falciano;
- don Filippo Frattolillo è il nuovo amministratore della storica parrocchia dell’Annunziata di Marcianise;
- don Fernando Latino è il nuovo parroco di Santa Maria della Pietà a San Nicola la Strada;
- don Sergio Adimari guiderà la comunità di San Marco Evangelista;
- padre Mario Vecchiato, sacramentino, rimane parroco di Sant’Augusto in Caserta e assume anche la responsabilità delle parrocchie di Tuoro e Santa Barbara, coadiuvato da don Vincenzo Picazio, che resta reggente della vicina parrocchia di Garzano;
- don Valentino Picazio sarà collaboratore nella parrocchia di San Benedetto a Caserta;
- don Armando Lauria lascia Maddaloni per trasferirsi a Marcianise, dove diventa vicario della parrocchia di San Giuliano nel quartiere Puzzaniello;
- don Domenico Pontillo è stato nominato nuovo direttore della Pastorale Giovanile;
- don Vincenzo Carnevale sarà il nuovo assistente spirituale dell’Unitalsi.
Il prossimo 17 settembre, in Cattedrale a Capua, verranno invece resi noti i nuovi incarichi riguardanti i sacerdoti della diocesi capuana, unita da alcuni anni a quella di Caserta.