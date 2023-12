IL VIDEO. Brindisi col botto per il presidente De Luca. Gli spostano la sedia e lui finisce a gambe all’aria

Spostano la sedia al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, ma lui non se ne accorge e cade rovinosamente a terra. Il video sta facendo il giro del web: la caduta durante il brindisi di fine anno in Regione.

Il presidente della Regione si alza per alzare i calici, mentre uno degli addetti ai servizi gli sposta la sedia. De Luca, senza rendersi conto, fa per sedersi e cade a terra, per fortuna senza riportare nessuna conseguenza. Il governatore, come si vede nelle immagini, si rialza subito e, con la sua solita ironia, riesce anche a scherzarci su. “I portaseccia”, dice scherzando e sorridendo. Qualcuno dei presenti che ha condiviso il video via chat e via social facendolo diventare virale in pochissimo tempo.