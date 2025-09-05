IL VIDEO. Corse spericolate, risse e minacce con le pistole, il sindaco lancia l’allarme

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASTEL VOLTURNO – Corse spericolate, minacce di morte, anche con una pistola, e rissa. Tutto immortalato dalle telecamere del comune. A rilanciare l’allarme delle notti folli del quartiere Scatozza, zona residenziale di Castel Volturno, è il sindaco Pasquale Marrandino che lancia un appello alle istituzioni.

“Queste immagini raccontano una movida che non è divertimento ma violenza: risse, corse folli, minacce – dichiara – Ragazzi giovanissimi, spesso minorenni, che trasformano le strade in una giungla. Il mio appello non è solo da sindaco, ma prima di tutto da genitore. Anche io, preso dal lavoro e dalle preoccupazioni, a volte sono un padre distratto, e so che il problema parte proprio da lì. Per questo chiedo a tutta la comunità di fermarci, di guardare in faccia la realtà e intervenire prima che sia troppo tardi e succeda l’irreparabile. Non servono coprifuochi né forze dell’ordine, serve responsabilità: segnalare, denunciare, partecipare. Solo così possiamo riprenderci le nostre strade e accompagnare i nostri ragazzi verso un futuro diverso”, conclude Marrandino.