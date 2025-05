IL VIDEO E LA FOTO. Maxi incendio al CIS di Nola, vigili del fuoco di Caserta al lavoro per domare le fiamme

Danni ingenti alla struttura, le fiamme hanno l’ambito anche due capannoni attigui

NOLA– Un grosso incendio è divampato nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 28 maggio, all’interno dell’azienda Gesco, situata nel cuore del CIS di Nola. Le fiamme hanno rapidamente avvolto parte dei locali aziendali, sprigionando una densa colonna di fumo visibile anche a diversi chilometri di distanza.

L’azienda, conosciuta per la sua vasta attività in numerosi settori merceologici, è particolarmente nota per il comparto natalizio, per il quale dispone di una sala espositiva di circa 1000 metri quadrati. Oltre agli articoli natalizi, Gesco propone un ricco assortimento di prodotti da regalo, gadget, articoli per l’ufficio, per la scuola, giocattoli e molto altro.

Sul posto sono immediatamente intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate a contenere e domare le fiamme che nel frattempo hanno interessato altri due capannoni vicino. In ausilio, è giunta anche un’autobotte del comando provinciale di Caserta, a testimonianza della gravità dell’evento e della necessità di rinforzi.

Al momento non si segnalano feriti, ma i danni strutturali e materiali potrebbero essere ingenti. Ancora ignote le cause del rogo; saranno le autorità competenti a effettuare i rilievi necessari per stabilire la dinamica del rogo

Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso e l’area è stata completamente evacuata e messa in sicurezza. Sul posto anche le forze dell’ordine e i tecnici dell’ASL per monitorare eventuali rischi per la salute pubblica.

Si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.