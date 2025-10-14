IL VIDEO E LE FOTO. Settimana della protezione civile: la storica prima volta da dirigente del 118 di Domenico Piperno

L’iniziativa, dedicata alla sensibilizzazione dei cittadini sui temi della prevenzione e riduzione del rischio

SAN MARCO EVANGELISTA – Anche l’ASL di Caserta ha preso parte attivamente alla Settimana Nazionale della Protezione Civile, evento di rilievo nazionale ospitato presso il Presidio Logistico Regionale di San Marco Evangelista.

L’iniziativa, dedicata alla sensibilizzazione dei cittadini – in particolare dei più giovani – sui temi della prevenzione e riduzione del rischio, ha visto la presenza del nuovo responsabile ad interim della UOC Centrale Operativa 118, Domenico Piperno, recentemente nominato dal direttore Antonio Limone.

Durante la giornata sono stati allestiti stand informativi, attività dimostrative di soccorso e momenti di confronto con operatori del settore. Presente anche, in prima fila, l’ambulanza della postazione di Curti, simbolo del costante impegno del servizio 118 nella gestione delle emergenze sanitarie.

Attraverso dimostrazioni pratiche e simulazioni, l’evento ha avuto l’obiettivo di illustrare i comportamenti corretti da adottare in caso di emergenza, promuovendo una cultura della sicurezza e una maggiore collaborazione tra istituzioni e comunità.

Un’occasione importante non solo per valorizzare il ruolo della Protezione Civile e dei servizi sanitari in contesti critici, ma anche per rafforzare la consapevolezza collettiva sul valore della prevenzione e della preparazione.