IL VIDEO. PASQUA 2022. Il messaggio di auguri di Mons. Angelo Spinillo

AVERSA – Nel suo messaggio per la Domenica di Pasqua 2022, Risurrezione del Signore, Mons. Angelo Spinillo rivolge un pensiero particolare per i popoli lacerati da conflitti e violenze: “In questo periodo, in cui la natura rifiorisce, sentiamo che in ogni filo d’erba che si protende verso il sole è come scritta la promessa di una vita nuova. Questo lo sentiamo come il dono di Dio, che ci dona di credere nella vita nuova, e lo auguriamo ai nostri amici fratelli delle terre nelle quali si combatte la guerra.”

La preghiera è dunque rivolta in modo particolare a tutte quelle popolazioni che aspettano di rifiorire. “Come abbiamo letto e meditato durante tutto il tempo di quaresima, il Signore ci ha donato la sua passione, il suo amore e la sua fedeltà alla vita: è questo che lo ha fatto rimanere giusto tra gli ingiusti, luce tra le tenebre, annunzio di pace in mezzo alla guerra”.

L’augurio che il vescovo di Aversa sente di voler condividere, in questo giorno santo della Pasqua, è che “per tutti ci possa essere il passaggio alla vita: che possiamo essere, in tutto il nostro cammino quotidiano, persone che con tanta speranza cercano la luce, cercano la vita, cercano Dio. E chi vive cercando Dio, vive cercando e diffondendo la pace intorno a sé.”