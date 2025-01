Imprenditore casertano 49enne colpito da una fucilata durante la caccia. DENUNCIATO L’AMICO CHE HA SPARATO

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CLICCA QUI PER LEGGERE IL LANCIO DI CASERTACE

CAPUA – Nella mattinata di ieri, 4 gennaio, a Capua, in località campestre “La monaca”, si è verificato un incidente di caccia.

Un cacciatore di 49 anni, M.M., imprenditore di Pastorano, è stato colpito alla gamba sinistra da un colpo di fucile esploso, accidentalmente, da un 61enne, F.C., denunciato dai militari per lesioni colpose.

Faceva parte della stessa squadra composta da 7 persone il 61enne che durante una battuta di caccia, nel percorrere a piedi un sentiero impervio, è inciampato nella sterpaglia ed ha esploso, inavvertitamente, un colpo di fucile che ha colpito alla gamba sinistra l’amico 49enne che lo precedeva di qualche metro. L’uomo, è stato quindi trasportato d’urgenza all’ospedale civile di Caserta dove è stato ricoverato in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della Stazione di Capua che hanno sequestrato i due fucili, regolarmente detenuti.

Tutti i componenti della squadra di caccia sono risultati in regola sia riguardo al possesso delle armi in uso che ai relativi titoli abilitativi per il porto.