Imprenditore in coma dopo la lite con un minore, la collaboratrice: “E’ uno schifo, qui si ha paura anche di parlare”

L’uomo è in ospedale in condizioni gravissime.

CELLOLE L’imprenditore Giovanni Sasso, di 48 anni di Cellole è in ospedale in condizioni gravissime in seguito ad una lite avuta con un minore. Sulla vicenda, è stata aperta un’indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere, al momento contro ignoti. Ad effettuare gli accertamenti i carabinieri di Sessa Aurunca, che hanno saputo della vicenda quando il 48enne è giunto alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno con una frattura alla testa.

E’ così emerso, attraverso il racconto di alcuni testimoni, che l’imprenditore, che vende auto, avrebbe litigato con il minore dopo che questi è uscito in compagnia dello zio da un negozio di barbiere. Qualcuno avrebbe riferito che la lite è scoppiata perché il minore stava mangiando noccioline e ha buttato i gusci a terra, cosa che avrebbe indispettito l’imprenditore, che era con la compagna. La lite, all’inizio solo verbale, sarebbe poi degenerata. Nel servizio di Geo Nocchetti, andato in onda sul Tgr Campania di Raitre, parla una collaboratrice di Sasso: “Sono scioccata per l’accaduto. Giovanni è una persona disponibile, amata e stimata da tutti. Da mamma posso dire che sono schifata per l’accaduto. Qui, in un paesino di 8mila abitanti si ha paura anche di parlare. Mi auguro che Giovanni torni presto tra noi”.