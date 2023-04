In giro in una Porsche fiammante mentre è agli arresti domiciliari: 21ENNE BECCATA

CASTEL VOLTURNO – Doveva trovarsi agli arresti domiciliari ma i carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Marcianise l’hanno, invece, sorpresa a 30 km di distanza.

La donna, una 21enne originaria della provincia di Bari, che sta scontando gli arresti domiciliari in Castel Volturno, era alla guida di una Porsche quando, in via Martiri Atellani nel comune di Sant’Arpino, non si è fermata all’alt imposto dai militari dell’Arma, fuggendo a folle velocità.

Rintracciata poi nei pressi dell’abitazione in Castel Volturno, è stata tratta in arresto e nuovamente sottoposta agli arresti domiciliari.