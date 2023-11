Incendio devasta noto panificio, intervento dei vigili del fuoco

Il vano cucina invaso da fumo e fiamme.

SAN NICOLA LA STRADA. Ieri sera verso le ore 23:40 una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dalla sede centrale del Comando, é intervenuta in via Pertini nel comune di San Nicola La Strada allertati dai proprietari per un incendio di una cappa di un forno sviluppatosi all’interno di un esercizio commerciale di ristorazione. Giunti immediatamente sul posto, i Vigili del Fuoco hanno trovato una parte del locale, il vano cucina, completamente invaso da fumo e fiamme ed immediatamente si sono messi all’opera per spegnere l’incendio, impedendo che lo stesso si propagasse al resto della struttura. Dopo aver spento l’incendio i Vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza sia la struttura che l’intera area circostante.