Incendio in un cortile di via Jovara, grosse nube nera su CASAGIOVE

Dietro la casa comunale

CASAGIOVE (DEBORA CARRANO) – È scoppiato in queste ore in incendio nel cortile privato di un fabbricato retrostante la casa comunale di via Jovara. Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco, insieme ai caschi bianchi e ai Carabinieri della locale stazione.

Al momento una grossa nube nera, con odore di plastica bruciata, invade il centro delle città.

Sono ancora in via di accertamento le cause dell’incendio, che potrebbero essere chiarite già nelle prossime ore.