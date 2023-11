Incidente al maneggio, Paolo muore dopo 4 giorni di agonia

SAN MARCELLINO. La morte di Paolo Tonziello ha lasciato attonita l’intera comunità di San Marcellino. Il 47enne pochi giorni fa si era recato in un maneggio, a Varcaturo, insieme alla figlia. Avrebbe dovuto essere una giornata spensierata e felice, ma la tragedia era incombente. Pare che l’uomo abbia messo male un piede in una staffa. A quel punto, in cavallo imbizzarrito lo ha trascinato con sè e Paolo ha più volte battuto la testa. L’uomo è stato poi trasportato all’ospedale di Pozzuoli, dove le sue condizioni sono apparse immediatamente critiche. I medici hanno provato a salvargli la vita, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Dopo quattro giorni l’uomo è deceduto, lasciando nello sconforto i suoi familiari e tutto coloro che lo conoscevano.