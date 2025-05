Incidente allo svincolo dell’autostrada verso Marcianise. Auto in coda nel traffico

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASERTA – Collisione stradale nel primo pomeriggio di oggi sull’autostrada A1 Milano-Napoli, in direzione Roma. Lo scontro è avvenuto nel tratto compreso tra il nodo Pomigliano–Villa Literno e il casello di Caserta Sud, coinvolgendo due veicoli.

Le conseguenze sul traffico sono state immediate: si sono formate code chilometriche, con rallentamenti fino a 4 chilometri tra lo svincolo per Villa Literno–Pomigliano e Caserta Sud.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per prestare assistenza e gestire la viabilità. Al momento non si conoscono le condizioni dei coinvolti, mentre le autorità stanno lavorando per accertare la dinamica dell’incidente. La situazione resta sotto osservazione. Si raccomanda massima prudenza per chi è in viaggio lungo quel tratto.