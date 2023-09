E’ accaduto ieri pomeriggio a pochi metri dal Municipio

CASAGIOVE – Anziano investito, ieri pomeriggio, in via Iovara a Casagiove, nei pressi del Municipio. Allertati i sanitari del 118 l’uomo è stato soccorso e trasferito all’ospedale di Aversa. Le sue condizioni non sembrerebbero destare preoccupazione