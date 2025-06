Scontro tra moto e auto, centauro in ospedale

Il personale sanitario ha fornito i primi soccorsi al ferito, stabilizzandolo prima di trasferirlo in ospedale per ulteriori accertamenti e cure

SAN PRISCO – Nel pomeriggio di oggi, mercoledì, si è verificato un grave incidente stradale al confine tra Casapulla e San Prisco. L’incidente ha coinvolto una moto di grossa cilindrata e una BMW X4, che si sono scontrate con violenza all’incrocio tra via Kennedy e via Circumvallazione.

A seguito dell’impatto, il motociclista è stato sbalzato dalla moto e ha colpito violentemente l’asfalto. Il centauro è rimasto disteso a terra, manifestando forti dolori. Immediatamente è stato lanciato l’allarme, e sul luogo è arrivata un’ambulanza del 118.

Il personale sanitario ha fornito i primi soccorsi al ferito, stabilizzandolo prima di trasferirlo in ospedale per ulteriori accertamenti e cure.

Nel frattempo, le forze dell’ordine, rappresentate dai Carabinieri e dalla Polizia Municipale di Casapulla, sono intervenute prontamente per mettere in sicurezza la zona e avviare le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.