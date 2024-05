Incidente nella notte. Auto tira dritto in curva, 16enne in ospedale

Ferito, in modo più lieve, il conducente

MADDALONI/SAN FELICE A CANCELLO – Quello appena trascorso è stato in week end di sangue per le strade del casertano. Quattro sono i giovanissimi che purtroppo hanno perso la vita ed altri 4 sono ricoverati in ospedale e seguito di due gravi incidenti stradali. A Villa Literno ( CLIKKA E LEGGI ) hanno perso la vita Filomena Del Piano, Tamamro Dimitri Iannone e Robert Badica. Avevano rispettivamente 19, 24 e 23 anni. Viaggiavano su un’auto che per motivi ancora in corso di accertamento lungo via delle Dune, a Villa Literno, si è scontrata, frontalmente, con una vettura sulla quale, invece, viaggiava una coppia di coniugi di Casapesenna.

Nella stessa notte, lungo la Variante Anas in direzione Caserta nei pressi dell’uscita zona industriale, ( CLIKKA E LEGGI) ha perso la vita Alfonso Cerreto, anche lui giovanissimo, aveva appena 20 anni.

Era in auto con il fratello quando la vettura, una Peugeot, sulla quale viaggiavano si è capovolta e conseguentemente al violento urto Alfonso è sbalzato fuori dall’abitacolo volando in un viadotto.

Questa mattina, siamo a darvi notizia di un altro incidente verificatosi nel territorio di Montedecoro, nei pressi del distributore di carburante Q8, alle tre, circa, di questa notte. Un’auto, sulla quale viaggiavano due ragazzi, è finita dritta in curva.

Ad avere la peggio il ragazzo passeggero, un 16enne della zona che ha battuto la testa. Ferito anche, in condizioni lievi, il conducente che ha rifiutato di farsi trasportare in ospedale.