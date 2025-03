Insegnanti di sostegno a CASERTA e le abilitazioni in Spagna: arriva la SENTENZA

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASERTA – Una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha dato ragione a un gruppo di insegnanti italiani che hanno ottenuto la specializzazione sul sostegno all’estero. Questi docenti erano stati esclusi dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze dell’anno 2021/2022 in provincia di Caserta, relativamente alle posizioni di insegnante di sostegno, a causa del non riconoscimento del loro titolo di specializzazione ottenuto in Spagna.

La controversia è nata perché il Ministero dell’Istruzione non riconosceva alcuni titoli spagnoli, creando un problema per chi si era formato fuori dall’Italia. Il TAR ha deciso che questa esclusione era sbagliata, ricordando che esiste una regola che permette di inserire con riserva chi ha titoli esteri in attesa di riconoscimento.

La sentenza obbliga il Ministero e gli Uffici Scolastici a permettere a questi insegnanti di entrare nelle graduatorie con riserva, fino a quando non sarà completato il processo di riconoscimento del loro titolo. Questa decisione potrebbe portare a nuovi ricorsi da parte di altri docenti in situazione simile.