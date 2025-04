Finisce in tragedia intervento estetico alla clinica Iatropolis di CASERTA: MUORE DONNA 38ENNE

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – Una giovane donna di 38 anni è deceduta ieri sera, 24 aprile, alla clinica Iatropolis di Caserta, a seguito di complicazioni durante un intervento di chirurgia estetica.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Caserta, che hanno immediatamente informato la Procura. Ora spetterà all’autorità giudiziaria decidere se aprire un’inchiesta per chiarire con esattezza cosa sia accaduto in sala operatoria.

La clinica Iatropolis, situata in via De Falco 24, è un centro medico privato di Caserta, noto per offrire servizi di chirurgia plastica e medicina estetica. Tra gli interventi più richiesti ci sono la rinoplastica, la mastoplastica additiva, la liposuzione e il lifting.

Questo non è il primo episodio critico che coinvolge la clinica. Oltre alla drammatica vicenda di Annabella Benincasa, che entrò in coma dopo una reazione allergica all’anestesia, deceduta lo scorso anno, tre anni fa, nel 2022, due ragazze sono rimaste in coma dopo interventi di chirurgia plastica sempre a causa di un anestetico contaminato.