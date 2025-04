Muore mamma di due figli durante l’intervento di bellezza. Cosa sappiamo della tragedia alla clinica Iatropolis di CASERTA

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – Era arrivata a Caserta da Gaeta per sottoporsi a un intervento chirurgico la donna di 38 anni deceduta ieri, giovedì 24 aprile a seguito di complicazioni legate all’intervento.

Attualmente vige ancora il riserbo sull’identità della donna, ma si tratta di una madre di due figli, proveniente, come detto, dal comune pontino. La donna non aveva rapporti con persone del capoluogo, ma aveva scelto per l’intervento estetico la clinica Iatropolis.

I carabinieri della Compagnia di Caserta che hanno informato l’autorità giudiziaria e avviato gli iniziali accertamenti.

Negli ultimi 15 anni, questo è il terzo caso critico rispetto alla clinica di via De Falco. Nel maggio del 2010 Annabella Benincasa, una pianista di Cava de’ Tirreni, fu colpita da shock anafilattico dopo un’operazione estetica al seno. Il suo coma durò 14 anni fino alla morte proprio in questi giorni, un anno fa. Era il 2022 quando due ragazze sono rimaste in coma dopo interventi di chirurgia plastica sempre a causa di un anestetico contaminato.