Investito da pirata della strada, il proprietario dell’auto incastrato dalle telecamere

Identificato l’intestatario della vettura: alla guida della Panda, però, c’era una donna dell’Est Europa, ora introvabile.

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) E’ stato condotto nel tardo pomeriggio di oggi nella caserma della polizia municipale, il proprietario della Fiat Panda che domenica scorsa ha travolto un uomo di 66 anni, A.S., mentre percorreva a piedi un tratto di strada adiacente Palazzo Ducale, per raggiungere il club Napoli.

La vittima, sbalzata a diversi metri dal punto d’impatto, è stata poi ricoverata presso la clinica Pineta Grande di Castel Volturno, dove sarebbe in attesa di un intervento chirurgico per le gravi lesioni riportate. Subito dopo l’incidente, l’automobilista della monovolume si è dileguato senza prestare soccorso e senza lasciare traccia e solo dopo alcuni giorni di indagini le forze dell’ordine, grazie all’ausilio delle immagini recuperate dalle telecamere installate lungo il percorso tra via Trento e Palazzo Ducale, hanno potuto identificare l’intestatario dell’auto, un uomo di 52 anni, A.V., che pare, però, non fosse quella sera alla guida del veicolo in questione, dato in prestito ad una donna dell’Est Europa, al momento introvabile.