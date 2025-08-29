Investito da un’auto pirata: scatta la caccia, vettura immortalata da un testimone

Il giovane investito è stato affidato alle cure dei medici della clinica Pineta Grande

CASTEL VOLTURNO – Auto investa ciclista e si da alla fuga. E’ quanto accaduto ieri pomeriggio a Castel Volturno dove un giovane è stato travolto in pieno in sella alla sua bici e lasciato lì ferito ed agonizzante in strada. La vettura, con alla guida uno straniero è scappata via.

Il giovane rimasto ferito era in compagnia di un amico che per fortuna è riuscito a lanciare l’allarme e a fotografare la targa della vettura. Sul posto si è portata un’ambulanza del 118: stabilizzato l ragazzo è stato poi trasportato al Pineta Grande