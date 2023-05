“Io non cado nella rete”. Gli alunni dell’Istituto Comprensivo Garibaldi a ritmo di rap contro il cyberbullismo

Gli alunni guidati dal professore Giancarlo Vorzitelli, musicista di grande levatura e di lunga esperienza, hanno scritto un brano inedito

CASTEL VOLTURNO – L’istituto comprensivo Garibaldi di Castel Volturno presenta il progetto “Io non cado nella rete”, voluto fortemente dalla dirigente, Elisabetta Corvino, realizzato dagli alunni che hanno scritto una canzone inedita guidati dal Professor Giancarlo Vorzitelli, un musicista di grande levatura e di lunga esperienza.

Dal progetto è nato un video che mette in guardia sui rischi della rete internet.

Grande soddisfazione è espressa dalla Preside per l’impegno dei suoi alunni:

“Oggi il nostro ruolo di educatori è messo fortemente in discussione dalla rete, la scuola oggi più che mai deve dotare le giovani generazioni di un’attrezzatura psicologica e culturale capace di contrastare la complessità della società attuale e i suoi tentativi di omologazione. Il progetto “Io non cado nella rete” ha consentito ai nostri studenti di “imparare facendo” secondo i principi dell’attivismo pedagogico: i ragazzi hanno scritto una canzone inedita, elaborato il testo e la melodia e hanno ideato le coreografie. Questo ha consentito loro di realizzare apprendimenti significativi, permanenti e trasferibili, perché legati a un’esperienza che non dimenticheranno facilmente.

È nostro desiderio che il messaggio di fondo raggiunga tutti gli adolescenti affinché non restino intrappolati nella rete!”