Italian Political Awards 2025: Gianpiero Zinzi premiato per il secondo anno di seguito

Gianpiero Zinzi ha battuto un record mai nessun parlamentare era riuscito a conseguire per due anni consecutivo il premio che la prestigiosa Università Luiss di Roma ha istituito. L’anno scorso Zinzi era stato premiato come deputato più attivo e influente della commissione Ambiente e Energia, quest’anno il riconoscimento si è concretizzato attraverso la consegna frutto di una menzione speciale in quanto primo firmatario della proposta di legge finalizzata a valorizzare i dottorati di ricerca che, ricordiamo, in Italia rappresentano un grande flop perché solo il 10% di coloro che lo ottengono proseguono la loro attività all’interno dell’università

CASERTA – Nella prestigiosa cornice dell’Università Luiss Guido Carli di Roma si è tenuta la cerimonia della seconda edizione degli Italian Political Awards (IPA), l’iniziativa promossa dall’Associazione Italian Politics in collaborazione con la Luiss School of Government e Ferpi, per valorizzare il buon policy making e premiare quei parlamentari che, con competenza e visione, incidono concretamente sulla qualità della vita dei cittadini.

Tra i premiati di quest’anno spicca il nome di Gianpiero Zinzi, parlamentare originario di Caserta, che ha saputo portare con forza e determinazione la voce del Sud – e in particolare della Campania – all’interno delle istituzioni nazionali. Il riconoscimento ricevuto alla Luiss non è soltanto un tributo al suo impegno legislativo, ma rappresenta anche un momento di orgoglio per l’intero territorio casertano, spesso relegato ai margini del dibattito politico nazionale, ma oggi rappresentato con autorevolezza e capacità.

Zinzi, già noto per la sua attività sul territorio e per la costante attenzione alle politiche sociali, ambientali e infrastrutturali, è stato premiato per la qualità delle sue proposte, la presenza attiva in Aula e il contributo concreto alla definizione di politiche pubbliche di impatto. Una figura che incarna quella “buona politica” evocata più volte durante la cerimonia, capace di coniugare competenza tecnica e sensibilità istituzionale.

“Questa serata – ha dichiarato Giuseppe De Lucia, presidente di Italian Politics e ideatore del premio – è dedicata a chi vive la politica come un autentico servizio al Paese. Gianpiero Zinzi ne è un esempio virtuoso: il suo lavoro, radicato nel territorio ma proiettato verso soluzioni concrete a livello nazionale, rappresenta perfettamente lo spirito degli Italian Political Awards.”

Anche il Dean della Luiss School of Government, Gaetano Quagliariello, ha ribadito il valore della cerimonia come momento di riflessione sul senso più autentico della democrazia rappresentativa, sottolineando il ruolo delle università nel valorizzare figure competenti e responsabili.

I premi sono stati assegnati sulla base di un’analisi che ha incrociato dati oggettivi (tra cui presenze in Aula, emendamenti, proposte di legge) con le valutazioni di una commissione accademica indipendente. Una metodologia trasparente che ha premiato l’effettivo merito e l’impatto reale sull’attività legislativa.

In un panorama politico spesso dominato dalla visibilità e dalla polarizzazione, l’affermazione di Gianpiero Zinzi, casertano doc, rappresenta un segnale chiaro: è ancora possibile fare politica con serietà, competenza e amore per il proprio territorio.