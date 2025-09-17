Jury Monaco porta “‘A Storia ‘e Masaniello” a CAPUA

CAPUA – Venerdì 19 settembre, alle ore 21:00, Piazza dei Giudici a Capua si trasformerà in un palcoscenico per una delle figure più emblematiche della storia napoletana.

L’attore e regista Jury Monaco torna sul palco con “‘A Storia ‘e Masaniello”, uno spettacolo che promette di far rivivere al pubblico l’epica storia del pescivendolo che, nel 1647, guidò la rivolta popolare napoletana contro il dominio spagnolo. Monaco, attore capuano con oltre trent’anni di carriera, non solo interpreta il protagonista, ma cura anche la scrittura e la regia di questo lavoro teatrale.

Lo spettacolo vedrà sul palco un cast d’eccezione, formato da Antonio Ferraro, Diego Cirillo, Simona Orlando, Marianna Moriello, Lorenzo Cecere, Luigi Mincione e Antonio Magliocca, tutti diretti dalla sapiente mano di Monaco, che ha firmato testi e regia.

La figura di Masaniello (Tommaso Aniello d’Amalfi) continua a esercitare un fascino particolare nel teatro napoletano. Negli anni Settanta, Elvio Porta e Armando Pugliese costruirono uno spettacolo caratterizzato da una natura itinerante che è diventato uno dei più grandi successi del teatro partenopeo. Oggi, Jury Monaco raccoglie questa eredità, portando la sua personale interpretazione del ribelle del popolo. L’appuntamento è per venerdì 19 settembre, alle ore 21, nella suggestiva cornice di Piazza dei Giudici a Capua. Un’occasione imperdibile per immergersi in una delle pagine più appassionanti della storia del Sud Italia, raccontata attraverso la sensibilità artistica di uno dei protagonisti del teatro campano contemporaneo. La location all’aperto renderà ancora più suggestiva questa rievocazione storica, permettendo al pubblico di vivere un’esperienza teatrale unica sotto le stelle di settembre.