La casa rischia di crollare, sgomberata una famiglia

SAN MARCELLINO – Gravi lesioni strutturali, con crepe significative che, quindi, indicano un cedimento delle fondazioni.

In pratica, le fondamenta della casa stanno venendo giù.

Dopo l’analisi dell’ufficio tecnico e il sopralluogo dei vigili del fuoco, quindi, il sindaco di San Marcellino Anacleto Colombiano ha dovuto emettere un’ordinanza di estrema urgenza per la messa in sicurezza e l’interdizione a un immobile di via Avellino.

È stata sgomberata una famiglia che viveva all’interno. Per i proprietari c’è l’obbligo della messa in sicurezza dello stabile.

Se ciò non avverrà, le operazioni potranno essere compiute dal comune a spese dell’ente, che potrà poi rivalersi sui citati proprietari per i costi sostenuti.