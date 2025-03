La cava sta per diventare un cimitero di rifiuti: “Colpa della firma del sindaco”

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

SANTA MARIA A VICO – La Cava Balletta di Santa Maria a Vico, di proprietà della “L’ELIANTO S.r.l.” società con sede a Gricignano d’Aversa, potrebbe presto diventare un deposito di rifiuti urbani, con gravi rischi per la salute pubblica. E’ quanto denuncia il gruppo cittadino Santa Maria a Vico Città di Idee.

Il Sindaco Andrea Pirozzi ha infatti autorizzato un progetto che prevede il riempimento della cava con materiale inerte, mentre la Regione Campania ha modificato la classificazione dei rifiuti, permettendo l’allocazione di rifiuti solidi urbani.

Sempre secondo la dichiarazione di Città di Idee, la modifica della classificazione non è stata comunicata alla cittadinanza e l’opposizione all’istanza regionale, presentata il 10 dicembre 2024, non è stata resa pubblica. Inoltre, gli amministratori locali, tra cui l’assessora all’Ambiente Anna Cioffi, non hanno preso posizioni ufficiali in merito alla situazione. Per tutelare la salute e l’interesse della popolazione, viene proposto il coinvolgimento di un Comitato civico.

