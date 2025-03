La città piange Michele, portato via da una malattia a 47 anni

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

SAN MARCELLINO – Tragedia questa mattina a San Marcellino, dove un uomo di 47 anni, Michele Conte, è venuto a mancare dopo una lunga battaglia contro una grave malattia.

Nonostante gli sforzi dei medici e la sua forza, non ce l’ha fatta. La notizia ha scosso la comunità, lasciando nel dolore amici e familiari. Michele era molto conosciuto per la sua gentilezza, disponibilità e il suo sorriso. Un vuoto immenso per chi lo ha amato.