Il blitz degli agenti della polizia municipale

AVERSA – In trasferta a sversare rifiuti. E’ quanto scoperto dagli agenti della polizia municipale di Aversa che in via Cigliano, alle spalle dell’ospedale Moscati, hanno sorpreso il titolare di una pizzeria di Sant’Antimo a sversare rifiuti in strada. Identificato e verbalizzato