SUCCIVO (Lidia e Christian de Angelis) La famigerata banda dei finestrini ha colpito ancora. L’altra sera nell’area di sosta di fronte a una nota pizzeria, i malviventi hanno ridotto in frantumi i finestrini della vettura in sosta lato passeggero sia anteriore che posteriore, per depredare la vettura in sosta e poi si sono dati alla fuga. Grande indignazione e ira da parte dei cittadini