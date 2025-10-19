LA FOTO CASERTA. “Eri vestita di verde, non ho mai smesso di pensare a te”: misterioso messaggio d’amore davanti all’Oviesse

In via G.M. Bosco

CASERTA – Una scritta semplice, quasi timida, comparsa pochi giorni fa davanti all’ingresso dell’Oviesse di via G.M. Bosco, sta facendo parlare la città. In tempi di social, di messaggi vocali a ripetizione e like compulsivi, qualcuno ha scelto un metodo d’altri tempi per lanciare un messaggio dal cuore: una dichiarazione (o forse un appello?) scritta con il pennarello su un foglio affisso al muro.

Il messaggio recita:

“ERA IL 30 SETTEMBRE ALLE 15:22.

HO DETTO: ‘C’ERA LA SIGNORA PRIMA DI ME’

ERI VESTITA DI VERDE.

NON HO MAI SMESSO DI PENSARE A TE.”

Poche parole, ma abbastanza per far scattare la curiosità – e anche un po’ di commozione – in chi si è fermato a leggerle. Il cartello, fotografato da alcuni passanti e condiviso sui social, ha cominciato a girare tra le storie Instagram e i gruppi Facebook casertani, con un’unica grande domanda: chi è il mittente? E chi è la donna vestita di verde?

Quel giorno, il 30 settembre alle 15:22, qualcosa dev’essere successo: uno sguardo, una frase gentile (“C’era la signora prima di me”), forse un attimo di imbarazzo. Una di quelle piccole scene quotidiane, spesso trascurate, ma che – a quanto pare – per qualcuno ha lasciato un segno indelebile.

L’autore del messaggio sembra voler ritrovare quella donna, o forse solo farle sapere che quell’incontro sfiorato non è stato dimenticato. Un gesto che ha il sapore romantico delle lettere anonime, ma anche qualcosa di moderno e virale, se la rete deciderà di raccogliere l’invito implicito.