LA FOTO. CASERTA. Fuoco dal tetto della casa, arrivano i vigili del fuoco

CASERTA – Questa mattina verso le ore 11:30 una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta proveniente dalla sede centrale del Comando รจ intervenuta in via Tifatina nel comune di Caserta allertata per un incendio di canna fumaria.

Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato un incendio che, oltre alla canna fumaria, aveva interessato anche parte del sottotetto dell’abitazione.

Dopo un elaborato lavoro, i Vigili del Fuoco sono riusciti ad intercettare e a spegnere l’incendio che si stava propagando pericolosamente a tutta la struttura in legno che sorreggeva il tetto costituito di tegole in terracotta.