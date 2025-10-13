LA FOTO. DONNA DENUNCIATA per crudeltà contro il suo Pit bull

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

CASTEL VOLTURNO – Un controllo di routine dei Carabinieri della Tenenza locale si è trasformato in un’operazione contro il maltrattamento animale e l’abusivismo edilizio. L’intervento è avvenuto questa mattina in via Luigi Boccherini, dove i militari hanno scoperto tre strutture abusive adibite a ricovero per cani.

All’operazione hanno partecipato anche i veterinari dell’ASL e tecnici comunali dei settori Urbanistica e Attività Produttive, intervenuti a seguito di segnalazioni relative a possenti illeciti a danno di animali.

Nel cortile di un’abitazione privata sono state rinvenute tre costruzioni illegali, realizzate senza autorizzazione e della superficie complessiva di circa otto metri quadri, caratterizzate da condizioni strutturali precarie.

In uno dei ricoveri è stato trovato un esemplare di cane meticcio con tratti riconducibili al pitbull, sprovvisto di microchip e in evidente stato di denutrizione, costretto in un ambiente insalubre e inidoneo. I veterinari presenti hanno prestato le prime cure all’animale, disponendo il suo trasferimento in una struttura specializzata per le cure necessarie.

La titolare della proprietà è stata denunciata per i reati di maltrattamento e abbandono di animali e per aver eseguito opere edilizie abusive. Il fabbricato illegale è stato sequestrato, mentre la Procura è stata informata dall’Arma che continua le indagini per accertare l’eventuale sussistenza di altre situazioni analoghe.