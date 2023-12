LIVE. LA FOTO. Dopo il tentato omicidio del 16enne all’aperitivo della vigilia, oggi massima attenzione all’Anfiteatro

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Evidentemente ha avuto conseguenze la terribile violenza del 24 dicembre, che ha ricovero in serie condizioni all’ospedale di Caserta di un 16enne, aggressione per la quale un 19enne è finto in carcere.



Una storia sulla quale siamo intervenuti anche noi di CasertaCe, con una lettera indirizzata al questore di Caserta Grassi (clicca e leggi).



Dopo i fattacci della vigilia, infatti, oggi sono diverse le auto della Polizia presenti dinanzi ad anfiteatro, cosa che invece non era avvenuta il 24 dicembre. La speranza è che almeno l’aperitivo di San Silvestro non abbia conseguenze drammatiche della nostra provincia.