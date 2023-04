LA FOTO. Furto allo stadio Comunale: rubata la caldaia

Potrebbero aver agito su commissione e con l’aiuto di un esperto

CARINOLA – Furto allo stadio Comunale di Carinola. Nella notte ignoti sono entrati all’interno della struttura agendo indisturbati probabilmente anche su commissione di uno di un esperto. Nel mirino dei malviventi è finita la caldaia: “Con profondo rammarico sento di dover informare i cittadini carinolesi ed i frequentatori del campo sportivo comunale che per l’ennesima volta siamo stati vittima di un furto la solita caldaia alla quale consente a tutti di poter fare una doccia calda nel posto allenamento. Ci sono ancora persone che per una manciata di soldi vanno a rubare in casa propria.” Hanno affermato responsabili della struttura sportiva. Poi hanno aggiunto: “non sono solito scrivere post ma sento di dover fare una riflessione rivolta a tutti i critici o a chi si diverte sempre a polemizzare. Ci stiamo mettendo tutto l’impegno possibile ed immaginabile a rendere Carinola e ciò che abbiamo un posto migliore ma fin quando esistono ancora questi ladri di galline ed incivili da quattro soldi, faremo sempre un passo avanti e due indietro“