LA FOTO. Gang pazza per gli specchi parabolici: distrutti per le vie della città

Lo riferisce in un comunicato l’amministrazione comunale

CERVINO – Hanno distrutto quattro vetri, attrezzature importanti della segnaletica stradale verticale. Il raid dei malviventi è avvenuto in via Pascarella, in via Cervino e in via Pietre Chiatte. È stato completamente rimosso, invece, lo specchio situato in via Voccola, dov’è stato ritrovato il palo di sostegno quasi totalmente divelto.

Una particolare azione, visto che ha colpito gli specchi parabolici, uno strumento importante per chi guida tra le strade di Cervino.

A dare la notizia è stata l’amministrazione comunale del sindaco Giuseppe Vinciguerra.