CASAGIOVE – Nella tarda serata di ieri, un’auto ha preso fuoco mentre percorreva l’autostrada A1, in direzione Roma, all’altezza del casello Caserta nord. Si tratta di una Xara Picasso con impianto a gas. Si rischiava, dunque, l’esplosione del mezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Caserta con autobotte per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la carreggiata, scongiurando il peggio.