Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto accaduto

CAPODRISE/MARCIANISE – Incidente, ieri sera, tra via San Pasquale e via Rossini, a di Capodrise, al confine con Marcianise. Un giovane di Marcianise, in sella al suo scooter, si è andato a schiantare contro una vettura in transito. Sul posto in soccorso del giovane si sono portati i sanitari del 118 e i carabinieri per ricostruire la dinamica dei fatti.