LA FOTO. Ladri beccati dai militari mentre rubano nel cantiere edile

CASTEL VOLTURNO – La scorsa notte una pattuglia di militari dell’esercito italiano della Brigata Garibaldi, impegnati nell’operazione Strade Sicure, ha notato un furgone in sosta in prossimità del cantiere edile a due passi dal Domitia Park in località Pinetamare. Oltre al furgone, si segnalava la presenza di un uomo e una vettura.

Ma c’erano altri soggetti, oltre al primo uomo. Vista la camionetta dell’esercito, il gruppo ha abbandonato viale delle Serenelle per darsi alla fuga.

I militari hanno notato il cancello d’ingresso del cantiere munito di lucchetto, forzato ed il furgone stracolmo di materiale edile tra cui alcuni ponteggi.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri. Dai controlli è emerso che il furgone era stato rubato e, quindi, il mezzo è stato sequestrato